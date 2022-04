Passeggera intubata dopo la caduta dallo scooter

Grave incidente questa mattina in via Molassana dove uno scooter si è schiantato contro un'auto all'altezza del ristorante Patanegra, in direzione Genova centro.

La passeggera, una donna di circa 40 anni, è stata trasportata al San Martino in codice rosso; ha riportato un serio trauma cranico ed è stata intubata sul posto dal personale sanitario dell'automedica Golf 1, intervenuta insieme all'ambulanza San Fruttuoso 283 e alla Burlando 207.

Il conducente ferito, ma fortunatamente non in modo grave, è stato invece ricoverato in codice giallo nello stesso ospedale. Sul posto anche la polizia locale sezione infortunistica per i rilievi del sinistro che stabilirianno l'esatta dinamica di quanto accaduto.