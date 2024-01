Finisce fuori strada, in bilico su una scarpata

Intervento dei vigili del fuoco per un'automobilista rimasto in bilico su una scarpata.

Il conducente ha perso il controllo della guida, per cause ancora da accertare, e si è trovato con due ruote nel vuoto e l'impossibilità di fare retromarcia o procedere. In più, non poteva scendere dalla macchina. È successo in via di Pino a Molassana.

Gli operatori sono stati decisivi per tirarlo fuori illeso e riportare il veicolo in carreggiata.

Sul posto, a regolare il traffico, anche la polizia locale.