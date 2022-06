Investita da un'auto, 93enne in ospedale

Un paio di incidenti stradali nella mattinata di lunedì 6 giugno 2022, fortunatamente senza conseguenze troppo gravi. Due le persone soccorse tra Molassana e corso Europa.

Un'anziana di 93 anni è stata investita da un'automobile mentre stava attraversando in via Geirato a Molassana intorno alle 8:30, sul posto è intervenuto il personale del 118 e la polizia locale. La donna è stata prontamente soccorsa e trasportata in codice giallo, quello di media intensità, all'ospedale San Martino di Genova.

Un altro incidente è avvenuto invece in corso Europa, scontro auto-moto con dinamica in via di accertamento, anche in questo caso un ferito trasportato in codice giallo al San Martino.