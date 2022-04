Mamma incinta e bambino investiti davanti alla scuola

Per terra il segnale di attenzione attraversamento bambini, ma il disegno pitturato sull'asfalto non ha impedito l'investimento di una mamma e del suo bimbo all'uscita da scuola.

Sul posto in via Mogadiscio, a San'Eusebio, sono intervenute due ambulanze, la San Fruttuoso 283 e la San Gottardo 201, con l'automedica Golf 3. La mamma, incinta del secondo figlio, è stata ricoverata in codice giallo al San Martino mentre il bimbo, con lo stesso colore, al Gaslini. Entrambi non sarebbero fortunatamente gravi.

A stabilire le cause e la dinamica dell'incidente, gli agenti della polizia locale, sezione infortunistica, che mercoledì 6 aprile alle 16 hanno iniziato a svolgere rilievi. Secondo le prime informazioni mamma e bimbo non avrebbero attraversato sulle strisce.