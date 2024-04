Finisce fuori strada con l'auto: 56enne in ospedale

Incidente stradale a Moconesi in via Serra. Un uomo di 56 anni ha perso il controllo dell'automobile ed è finito con il veicolo fuori strada facendo un volo di alcuni metri. È successo intorno alle ore 20:30 di venerdì 5 aprile 2024.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Tango 2 e un'ambulanza della Croce Rossa di Cicagna, missione partita in codice rosso, poi sceso a giallo perché fortunatamente le condizioni del conducente si sono rivelate meno gravi rispetto a quanto non sembrasse in un primo momento. L'uomo è stato portato all'ospedale di Lavagna.

A Moconesi sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e i carabinieri per i necessari accertamenti.

