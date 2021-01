Ubriaco alla guida va a sbattere contro l'auto dei Carabinieri

Nella serata di giovedì 14 gennaio i carabinieri di Busalla hanno denunciato un genovese di 43 anni residente a Mignagnego per guida in stato di ebbrezza.

L'uomo, palesemente ubriaco e alla guida di un furgoncino Nissan è andato a sbattere contro l'automobile dei carabinieri che procedevano in senso opposto in via Roma a Mignanego.

I militari hanno sottoposto il conducente al test dell'etilometro ed è emerso un tasso alcolemico di 1,12 grammi per litro, più del doppio del limite di legge fissato a 0,5. Il 43enne è stato quindi denunciato a piede libero e la sua patente di guida è stata ritirata.