Mezzo Amiu scontra un palo della luce che crolla contro la finestra di un palazzo

Un mezzo Amiu, per motivi da chiarire, ha scontrato un palo della luce, danneggiandolo e facendolo cadere contro la finestra di un palazzo: l'incidente poco dopo le 22,30 di mercoledì 15 novembre in via Daneo.

L'urto è stato violento e da quanto si apprende, il palo, cadendo, avrebbe sfondato la finestra.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito e non è stato necessario l'invio di ambulanze: sul posto, i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza la zona e i tecnici di City Green Light per rimuovere il palo. La polizia locale, intervenuta anch'essa, ha chiuso via Daneo per circa tre ore.