Esce di strada e fa un volo di alcuni metri, ciclista in ospedale con l'elicottero

Un ciclista di circa 40 anni è stato soccorso a San Siro Foce, frazione del comune di Mezzanego, dopo un incidente probabilmente autonomo. L'uomo, intorno alle 8:30 di sabato 19 agosto 2023, ha perso il controllo della bicicletta ed è uscito di strada all'altezza di un piccolo ponte nel centro del paese facendo un volo di circa tre metri.

Sul posto è intervenuta l'Automedica Tango 1 con un'ambulanza della Croce Bianca Mezzanego mentre da Genova sono arrivati i vigili del fuoco con l'elicottero Drago. L'uomo, politraumatizzato, è stato recuperato e soccorso, è sempre rimasto cosciente.

Per la dinamica e i traumi riportati è stato disposto il trasferimento in codice rosso, con l'elicottero Drago, all'ospedale San Martino di Genova. Presenti a San Siro Foce anche i carabinieri per i necessari accertamenti.