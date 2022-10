Agganciato e trascinato da un tir, 60enne all’ospedale

Poteva avere conseguenze drammatiche l'incidente di questa mattina a Sestri Ponente.

Per cause ancora al vaglio della polizia locale, un uomo di circa 60 anni, è stato agganciato e trascinato da un tir in via Merano.

Nonostante il pedone sia rimasto attaccato all'autoarticolato per alcuni metri, non è finito sotto le ruote ed è poi caduto al suolo riportando "solo" diverse contusioni.

Soccorso dal dottore dell'automedica, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi da un'ambulanza inviata dal 118.