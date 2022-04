Chiavari, travolto da un'auto muore a 39 anni

È morto all'ospedale San Martino di Genova Massimo Rosciglioni, 39enne di Lavagna investito da un'auto in corso De Michiel a Chiavari nel pomeriggio di mercoledì 13 aprile 2022.

Le sue condizioni erano sembrate subito molto gravi, è stato trasportato in ospedale in codice rosso con l'elicottero dopo l'intervento del 118 ma in serata è purtroppo deceduto. La polizia locale di Chiavari è al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Titolare di un'azienda di termoidraulica e con un passato nel calcio dilettantistico, tante le manifestazioni di cordoglio anche sui social. La Lavagnese, società in cui aveva giocato, lo ha ricordato con una nota: "Lavagna e la Lavagnese hanno perso un figlio adorato, un marito e padre premuroso ed affettuoso. Massimo Rosciglioni, 39 anni, titolare della Termoidraulica di Lavagna mancato in seguito ad un tragico incidente, è cresciuto nel settore giovanile bianconero facendo tutta la trafila dai pulcini agli allievi fino a sfiorare il salto in prima squadra e successivamente ha militato in diverse compagini locali dove ha lasciato un ricordo solare e indelebile in quanti lo hanno conosciuto. Il pensiero e l'affetto della Società vanno alla famiglia, alla moglie Monica e ai due figli. Come avrebbe voluto Massi, vi staremo sempre vicini".