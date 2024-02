Posiziona massi in mezzo alla strada e provoca un incidente

Prima le pietre in mezzo alla strada che avevano causato un incidente, poi, il giorno dopo, la chiamata ai soccorsi per uno schianto con feriti inesistente.

Così un 50enne genovese, con precedenti, è stato arrestato e sottoposto a libertà vigilata con obbligo di sottoporsi a un percorso di cura per attentato alla sicurezza dei trasporti, interruzione di servizio pubblico e procurato allarme (fatta salva la presunzione di innocenza).

Riavvolgendo il nastro, l'uomo lo scorso 6 febbraio a Serra Riccò aveva posizionato pietre di grossa dimensione al centro della strada con l'intento di creare un pericolo alla circolazione: e ci è riuscito, visto che i sassi avevano causato un incidente. A farne le spese, un 56enne del luogo alla guida della propria auto che si era scontrato contro uno di questi massi.

Il giorno dopo, non pago, ha chiamato il 112 chiedendo aiuto per un incidente con feriti a Sant'Olcese: sul posto erano arrivati di corsa carabinieri, personale medico e vigili del fuoco, solo per constatare che non era successo niente.