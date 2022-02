Calcio locale in lutto: addio a Marco Santeusanio, giovane difensore del Ligorna

Calcio dilettantistico in lutto per la scomparsa di Marco Santeusanio, il giovane di 18 anni che ha perso la vita in un incidente in scooter nella notte in via Toti a Marassi. Marco era un calciatore molto promettente e giocava come difensore nella juniores del Ligorna, società genovese che milita nel campionato di Serie D, figlio di Giorgio, attuale allenatore della Goliardica.

"Nella notte di ieri è accaduto qualcosa che mai avremmo voluto comunicare - ha scritto il Ligorna in una nota ufficiale - uno dei nostri ragazzi ci ha lasciati in seguito a un incidente. Oggi il Ligorna è come se avesse perso un figlio. La società è profondamente scossa e addolorata per la perdita di Marco, giocatore della Juniores Nazionale aggregato alla prima squadra in Serie D. In un momento così difficile la società si stringe calorosamente al nostro allenatore Giorgio Santeusanio e a tutta la famiglia di Marco, così come agli amici e a tutti coloro che gli volevano bene".

Anche la Goliardica ha pubblicato una nota: "Tutta la famiglia della Goliardica, del passato e del presente, abbraccia forte il nostro mister Giorgio e i suoi parenti. Siamo distrutti, grazie a tutti per la vicinanza".

Molte società genovesi hanno inviato messaggi di cordoglio, a partire dall'Asd Little Club James, nella quale aveva militato: "L'intera società - si legge - si stringe forte attorno al nostro grande ex mister Giorgio Santeusanio. Questa notte è avvenuta una tragedia con la scomparsa del figlio Marco, oltre che essere un ragazzo esemplare ed educatissimo, è stato un nostro giocatore negli anni d'oro della James leva 2004. Era un colonna della squadra che arrivò seconda e terza al regionale. Giorgio e Marco hanno fatto grande questa società col lavoro in campo. Poi le strade tra Marco e la James si erano separate: il fortissimo difensore centrale aveva scelto il Ligorna, ma lo seguivamo sempre con immane ed immutato affetto. Non ci sono parole per descrivere questa immane tragedia che ci ha colpito. Caro mister Giorgio, siamo tutti con te. Marco, ci mancherai tantissimo".

In precedenza Marco aveva vestito anche la maglia del Baiardo ai tempi dei Pulcini: "Tutta la Società - si legge in una nota - si stringe attorno a mister Santeusanio per il grande lutto che lo ha colpito. Esprimiamo la nostra vicinanza ed il nostro cordoglio a lui e a tutta la sua famiglia".

Anche la Sestrese ricorda Marco come avversario: "Una tragica notizia ha raggiunto tutto il nostro mondo calcistico genovese. Alla famiglia Santeusanio, alla società Ligorna, le profonde condoglianze di tutto l'ambiente verdestellato". Anche Serra Riccò, Don Bosco, Rapallo Rivarolose, Molassana e molte altre società della nostra città si sono unite al cordoglio per la tragedia.