Ciclista trovato per terra con trauma cranico: non ricorda nulla dell'incidente

Verso le 8.30 di oggi, martedì 23 maggio, un ciclista di 50 anni è stato trovato per terra con traumi al cranio, al volto e alle braccia, riportati in seguito di una caduta in via Enrico Toti.

Non è ancora chiaro cosa abbia fatto cadere dalla sua bicicletta l'uomo che non è in grado di riferire quanto accaduto e non ricorda nulla della dinamica dell'incidente a causa di un'amnesia. Al momento si esclude il coinvolgimento di altri mezzi nel sinistro stradale.

Il ciclista è stato soccorso dai militi dell'ambulanza 287 della pubblica assistenza Nuova volontari del soccorso San Fruttuoso che lo hanno trasportato in codice giallo al San Martino.