Malore al volante, si schianta contro le auto parcheggiate e un muro

Si è sentita male mentre stava guidando la sua auto e, dopo aver sbandato, si è schiantata contro alcune auto parcheggiate, finendo la corsa contro un muro.

È successo verso le 14,30 in via San Quirico, in Valpolcevera. Sul posto a soccorrere la vittima, una donna di circa 50 anni, la Croce Verde di Pontedecimo, l'automedica Golf 2 e i vigili del fuoco che hanno rimesso in sicurezza l'area.

La donna è stata portata con diverse fratture, non intubata, in codice rosso all'ospedale San Martino.