Successivamente, allo svincolo di Genova Nervi sulla A12, un uomo è stato colto da malore: sul posto la Pubblica Assistenza Nerviese con l'automedica Golf 6 che hanno portato il paziente al San Martino in codice giallo.

Pochi minuti dopo, sulla A10, un incidente stradale ha visto coinvolto un automobilista nel tratto tra Genova Aeroporto e Genova Ovest, portato all'ospedale di Villa Scassi in codice giallo dalla Croce Verde di Sestri, con l'automedica Golf 4.

Ha avuto un malore al volante e ha avuto la prontezza di accostare e chiamare i soccorsi, ma al loro arrivo non c'era purtroppo più nulla da fare. Così questa sera, intorno alle 19,40, è morto un uomo di 50 anni sulla A12, nel tratto tra Genova Est e Genova Nervi. in direzione Livorno. Sul posto la Croce Verde San Gottardo (sezione Burlando) e due automediche del 118.

Malore al volante, muore in A12. Altri due automobilisti portati in ospedale in serata