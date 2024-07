Ha un malore alla guida e sbatte contro le auto parcheggiate

Ha un malore alla guida e va a sbattere contro un'auto parcheggiata. È successo questo pomeriggio, intorno alle 16 tra corso Galliera e via della Fenice, a San Fruttuoso, dove una donna di 61 anni a bordo di un furgoncino si è sentita male, perdendo il controllo del mezzo che si è scontrato contro una Lancia Ypsilon parcheggiata nelle vicinanze, che nell'impatto ha urtato contro una Renault Clio, anche questa parcheggiata.

Sul posto l'ambulanza di Squadra Emergenza 820. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice giallo al San Martino. Presenti anche gli agenti di polizia locale per ricostruire la dinamica. Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo.