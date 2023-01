Malore al volante: automobilista in codice rosso all'ospedale

Un uomo di 72 anni alla guida di una Bmw ha avuto un malore e ha perso il controllo dell'automobile finendo sullo spartitraffico in corso Europa, all'altezza di via Majorana.

Sul posto, intorno a mezziogiorno di sabato 28 gennaio 2023, è intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza della Croce Verde Bogliasco, l'uomo non ha riportato ferite a causa dell'incidente, ma è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino per il malore avuto mentre era al volante.

Gli uomini della polizia locale si sono invece occupati della gestione del traffico, fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli nell'impatto.