Schianto in moto nella notte, due donne all'ospedale

Sarà compito della polizia locale capire la dinamica dell'incidente avvenuto nella notte di mercoledì 27 settembre.

Uno scooter con a bordo due donne si è schiantato in via Macaggi dove in questi giorni sono in corso dei lavori stradali ma, secondo quanto appreso, non sarebbero stati coinvolti altri mezzi nè fermi nel cantiere, nè in movimento.

La 51enne alla guida si è ferita gravemente a un ginocchio ed è stata ricoverata in codice rosso al San Martino dall'ambulanza 707 della Misericordia centro, stesso ospedale per la passeggere che ha riportato una probabile frattura a un polso. Entrambe sono rimaste coscienti.