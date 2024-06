Investite da un'auto nella notte: due donne in ospedale

Due donne sono state investite da un'automobile sul lungomare di Pegli nella notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno 2024. Poco dopo la mezzanotte sono scattati i soccorsi, inizialmente partiti in codice rosso, poi sceso a giallo perché la situazione si è rivelata meno grave rispetto a quanto non sembrasse in un primo momento.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 4 e due ambulanze della Croce Bianca di Cornigliano, ferite una 25enne e una 24enne.

La prima ha riportato un trauma cranico mentre la seconda è rimasta ferita a un piede. Entrambe sono state portate in codice giallo in ospedale, una al San Martino e una al Villa Scassi. A Pegli è intervenuta anche la polizia locale per i necessari accertamenti

