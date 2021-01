Schianto tra auto e moto in lungomare Canepa, 50enne grave al San Martino

Incidente mercoledì mattina in lungomare Canepa, dove un’auto e una moto si sono scontrati all’altezza del varco Etiopia.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 11, ad avere la peggio il motociclista, un uomo di circa 50 anni che è stato scaraventato a terra.

Sul posto sono intervenuti i mezzi inviati dal 118, con i soccorritori che hanno stabilizzato il ferito e lo hanno poi trasferito all’ospedale San Martino.

All’arrivo in ospedale, l’uomo è stato ricoverato in codice rosso, quello più grave. Accertamenti in corso da parte della polizia Local per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.