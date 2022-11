Travolta e uccisa da un tir, addio a Romana Conte

È Romana Conte la vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio in lungomare Canepa.

La 51enne, residente in via Orsini ad Albaro, è stata travolta e uccisa da un tir in direzione ponente. Aveva lavorato all'Ist di Genova e lascia marito e due figlie. Una morte terribile: l'autoarticolato prima avrebbe travolto lo scooter, poi l'avrebbe trascinato per una trentina di metri. E avrebbe terminato la sua corsa schiacciando la donna, rimasta intrappolata tra il tir e il guardrail. È morta sul colpo.

Sulla dinamica sta lavorando la sezione infortunistica della polizia locale, diretta da Stefano Biggio, coordinata dal pm Giovanni Arena che si è recato sul posto. Per capire meglio cosa sia successo bisognerà visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza lungo la strada. L'autista del tir Carlo Ciliberti, 53 anni, di origini pugliesi ma residente a Settimo Torinese è stato indagato per omicidio stradale. L'iscrizione del camionista nel registro degli indagati ha permesso agli inquirenti di sequestrare l'autoarticolato e di scaricare i dati registrati dal cronotachigrafo per sapere da quante ore l'uomo fosse al volante.

Sarà analizzato anche il cellulare del camionista per verificare l'ora delle ultime chiamate fatte o ricevute e dei messaggi letti o inviati. Tutti elementi che potrebbero indicare o meno una distrazione dell'uomo alla guida che ai vigili ha detto di non essersi accorto di nulla e di essersi fermato sentendo delle grida provenire dalla strada.

Durate fino a tarda sera le operazioni di recupero del corpo della vittima, la 12esime della strada dall'inizio dell'anno, via lungomare Canepa è stato riaperta poco prima dell'una di notte.