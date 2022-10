Incidente tra auto e tir in lungomare Canepa, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 11.30 di lunedì 10 ottobre 2022 in lungomare Canepa a Sampierdarena. A scontrarsi, per ragioni da chiarire, sono stati un'auto e un tir.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf4, un'ambulanza della Croce Verde Burlando e una della Croce Verde Pegliese, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale per i rilievi del caso.

I due feriti sono stati trasportati entrambi in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. L'incidente è avvenuto nella carreggiata in direzione ponente, provocando rallentamenti al traffico.