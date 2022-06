Auto di turisti contro scooter: centauro all'ospedale

Incidente stradale mercoledì pomeriggio a Staglieno. Schianto tra un'auto e uno scooter all'incrocio con ponte Monteverde, di fronte al cimitero comunale.

La macchina, con targa straniera, e lo scooter si sono scontrati in lungobisagno Istria per cause ancora da accertare ma potrebbe trattarsi di una questione di precedenze.

Sul posto la polizia locale per i rilievi, la croce di San Fruttuoso e l'automedica golf3. Il centauro è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale San Martino.