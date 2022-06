Ancora un incidente in lungobisagno Istria: schianto tra due moto

Terzo incidente in una settimana, secondo in meno di 24 ore. Ancora uno schianto in lungobisagno Istria. Questa volta sono rimaste coinvolte due moto che viaggiavano in direzioni opposte.

Due i feriti che sono stati soccorsi dal personale dell'automedica. Ad avere la peggio una ragazza che è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Martino dalla croce di San Gottardo. Ospedalizzato anche l'uomo a bordo dell'altro scooter che è stato ricoverato all'ospedale su un mezzo della pubblica assistenza di San Fruttuoso, Moresco 283.

Sul posto anche la polizia locale, sezione infotunista, per i rilievi di questo ennesimo incidente nel quartiere di Staglieno.