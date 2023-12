Schianto auto-furgone: traffico in tilt

Incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, in Lungobisagno Istria, nei pressi della svolta per il casello autostradale di Genova Est. Intorno alle ore 7 di mercoledì 13 dicembre 2023 si sono scontrate un'automobile e un furgone, per cause ancora da accertare.

L'auto è finito sotto al furgone (come si vede nella foto inviata sul gruppo Telegram 'Viabilità Genova'). Per fortuna, nonostante lo schianto, non risulterebbero esserci feriti. Conseguenze, invece, sul fronte del traffico, rimasto bloccato per lungo tempo in direzione monte.

In Lungobisagno Istria è intervenuta la polizia locale per i rilievi e i necessari accertamenti.