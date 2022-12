Ragazza investita da un'auto in val Bisagno

Una ragazza di 17 anni è stata investita da un'auto. È successo intorno alle 7.40 di giovedì 22 dicembre 2022 in lungobisagno Dalmazia.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Nuovi volontari Moresco e l'automedica Golf 3, oltre alla polizia locale per i rilievi del caso.

La giovane è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Nel complesso è stato un inizio di mattinata piuttosto complicato per il traffico in città.