Incidente in val Bisagno, cinquantenne in codice rosso

Grave incidente stradale in lungobisagno Dalmazia intorno alle 17.30 di mercoledì 28 settembre 2022. Si è trattato di uno scontro tra auto e moto. Come sovente capita in questi casi, ad avere la peggio è stato il guidatore del mezzo a due ruote.

Quest'ultimo, un cinquantenne, è stato soccorso dall'automedica Golf3 e da un'ambulanza della pubblica assistenza Molassana. Sul posto anche la polizia locale con la sezione Infortunistica per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Il ferito, rimasto cosciente, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.