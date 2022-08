Schianto in scooter contro un cerbiatto: 17enne con una gamba rotta al San Martino

Schianto nella notte a Lumarzo dove una 17enne a bordo del suo scooter si è imbattuta in un cerbiatto ed è caduta a terra. L'incidente risale al 21 agosto.

L'impatto è stato violentissimo: l'animale è sbucato dal bosco all'improvviso e la giovane, non riuscendo ad evitarlo, lo ha preso in pieno rompendosi una gamba.

É stata ricoverata in codice giallo all'ospedale San Martino e dopo l'intervento per la frattura scomposta si trova ora in ortopedia. Il cerbiatto, con tutta probabilità ferito, è scappato nella vegetazione al di là della strada.