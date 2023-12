Due ciclisti portati in ospedale, uno in elicottero

Un giovane ciclista è rimasto ferito in seguito a una caduta in località Pannesi a Lumarzo poco prima delle 16.30 di domenica 24 dicembre 2023.

Il ciclista è stato raggiunto da un'ambulanza della Croce Verde di Lumarzo, che ha chiesto il supporto dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Il giovane è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in elicottero.

Stessa sorte per un altro ciclista sempre intorno ai trent'anni, caduto in largo Rosanna Benzi e portato in ospedale dalla Croce Verde di Bogliasco.