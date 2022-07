Schianto mortale all'alba: centauro perde la vita

Incidente stradale mortale a Lorsica poco prima delle 7 di mercoledì 20 luglio 2022, a perdere la vita un motociclista di 50 anni che, dopo aver perso il controllo della moto per ragioni ancora da accertare, si è schiantato contro un'automobile in località Acqua di Sopra. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione l'auto sarebbe stata parcheggiata.

Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Cicagna con l'ambulanza e il personale del 118 con l'automedica Tango 1, le condizioni dell'uomo sembravano però disperate, da Albenga è anche partito l'elicottero Grifo per cercare un trasporto d'urgenza all'ospedale, per l'uomo però non c'è stato nulla da fare, i tentativi di rianimazione e stabilizzazione si sono rivelati vani, il 50enne è deceduto.

Sul posto sono presenti anche i Carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.