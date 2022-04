Incidenti in prossimità dei cantieri stradali, Liguria tra le peggiori

Nella classifica del numero di incidenti gravi che si sono verificati in prossimità di cantieri stradali e autostradali la Liguria è in prima posizione. Le strade e autostrade liguri si confermano tra le più pericolose in Italia, infatti l'elevato numero di incidenti è direttamente proporzionale al numero di cantieri aperti sulle carreggiate.

I dati sono stati resi pubblici dall'Osservatorio Asaps (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale), in uno studio che ha raccolto i dati dell'incidentalità in prossimità dei lavori stradali in tutta Italia.

Nel 2021 sono stati registrati 124 incidenti gravi in prossimità di cantieri, di questi ben 38 sono avvenuti sulle strade della Liguria. Questi sinistri hanno provocato 38 vittime, di queste otto erano operai impeganti in interventi e i restanti 30 automobilisti. Il dato dei feriti è invece di 162 persone.

Di questi incidenti, 87 si sono verificati in autostrada o in strade a carreggiata separata, gli altri 37 invece si sono verificati sulla viabilità ordinaria. L'Osservatorio Asaps ha raccolto e analizzato anche i dati relativi alle cause di questi sinistri, è emerso che 117 incidenti, ovvero 94,4% del totale, sono stati causati dalla velocità e dalla distrazione, mentre 4 (3,2%) sono conseguenza dell'assunzione di alcol o droga e 3 dovuti a colpi di sonno.

In questa graduatoria sulla pericolosità della rete stradale e autostradale, dopo la Liguria, si trova l'Emilia Romagna con 12 incidenti, le Marche con 11 poi Veneto, Umbria e Toscana con 9. Seguono il Piemonte con 7, la Lombardia con 6, il Lazio con 5, il Trentino Alto Adige e la Sicilia con 4, la Puglia e la Campania con 3, l'Abruzzo, il Friuli e la Calabria con 2, infine il Molise e la Sardegna con un solo incidente grave.