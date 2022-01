Auto finisce "parcheggiata" nell'aiuola davanti alla stazione

Un "posteggio" nel verde ma non regolare, quello di una Fiat 500 finita in un'aiuola a Lavagna.

L'auto, poco prima delle 3.30 di domenica, ha finito la sua corsa su un cespuglio di palme in piazza Torino, a pochi metri dalla stazione ferroviaria.

Il veicolo ha sfondato la catena che delimita il bordo del marciapiede in piena notte quando, fortunatamente, non stava passeggiando nessuno. Ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, le cause dell'incidente stradale.

Incolume il conducente che è stato soccorso dalla croce verde di Lavagna.