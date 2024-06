Schianto all'alba in scooter, feriti due giovani

Pezzi di scooter sparsi sull'asfalto per decine di metri. Hanno pensato subito al peggio le persone, che hanno chiamato i soccorsi subito dopo aver assistito al pauroso incidente stradale, che si è verificato poco prima delle 6 di domenica 9 giugno 2024 sulla Via Aurelia a Lavagna.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto, in codice rosso, l'automedica Tango 1 e due ambulanze della Croce Verde di Chiavari e Lavagna, oltre a carabinieri e vigili del fuoco. Fortunatamente i due giovani di 20 e 22 anni, un ragazzo e una ragazza, si sono rivelati meno gravi di quanto parso in un primo momento.

Con diverse contusioni ed escoriazioni, i due sono stati accompagnati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. Non risultano altri veicoli coinvolti nell'incidente oltre allo scooter su cui viaggiavano i due ragazzi, i cui caschi sono stati trovati ad alcuni metri di distanza da loro.

Le indagini per tentare di chiarire la dinamica dell'accaduto sono affidate ai carabinieri della stazione locale. Si tratta del secondo incidente di una certa importanza avvenuto a Lavagna in poche ore dopo quello di sabato, quando un'auto con una famiglia a bordo è finita in mare.