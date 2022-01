Investita da pirata della strada, denunciato 85enne

Aveva investito una ragazza sulle strisce pedonali ma non si era fermato.

I carabinieri di Lavagna, a conclusione di una breve indagine investigativa, hanno rintracciato e denunciato il pirata della strada. Si tratta di un 85enne residente a Parma con pregiudizi di polizia.

Quel giorno, lo scorso dicembre, aveva urtato la giovane che stava attraversando una via di Lavagna sulle strisce ed era andato dritto per la sua strada. La donna, ricoverata in ospedale, aveva ricevuto la prognosi di un mese.

I militari hanno denunciato l'anziano per lesioni personali e fuga a seguito di sinistro stradale con feriti e omissione di soccorso.