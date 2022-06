Anziano investito a Lavagna, in ospedale in codice rosso

Un anziano è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 13 di martedì 7 giugno in via XXIV Aprile a Lavagna, poco distante dalla stazione ferroviaria.

L'uomo, un ottantenne, è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenute un'automedica del 118, la Croce Verde di Lavagna e la polizia locale per i rilievi del caso.

Il ferito è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Lavagna.