Si sente male al volante e travolge un pedone: due ricoverati in codice rosso

Due persone in ospedale in codice rosso: è questo il bilancio dell'incidente di questa mattina, alle 11,30, a Lavagna, in piazza Bianchi.

Una donna di 55 anni si è sentita male mentre guidava la sua auto e, perdendo il controllo del veicolo, ha travolto un'altra persona.

Sul posto la Croce Verde di Lavagna, la Croce Rossa di Cogorno e l'automedica Tango 2. Sia la donna al volante sia la persona investita sono state portate in ospedale a Genova in codice rosso, il più grave: la prima, quando è stata soccorsa, era incosciente, dunque è stata intubata, stabilizzata e poi portata al San Martino grazie all'intervento dell'elisoccorso Drago. Il pedone ha riportato un importante trauma a un arto ed è stato scortato al Galliera.