Auto in mare, mamma e figlio di 6 anni in rianimazione

Resta ricoverato in gravissime condizioni al Gaslini di Genova il bambino di sei anni, soccorso sabato 8 giugno a Lavagna insieme a mamma, papà e due fratelli dopo che la loro auto è finita in mare per cause in via di accertamento.

Il piccolo è sempre ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Stessa situazione per quanto riguarda la mamma, che si trova all'ospedale di Lavagna. Nel pomeriggio potrebbe arrivare un nuovo bollettino medico per quanto riguarda la donna.

Il padre è riuscito a uscire dall'automobile autonomamente insieme a due dei bambini a bordo mentre madre e terzo figlio sono rimasti intrappolati all'interno dell'abitacolo. Una volta tirati fuori dall'auto e dal mare, sono scattate le manovre di rianimazione perché in arresto cardiaco, entrambi sono stati ripresi dal personale medico e poi trasportati d'urgenza in ospedale in codice rosso.

Il bambino è arrivato al Gaslini in elicottero. Nel frattempo proseguono le indagini di Capitaneria di porto e carabinieri per tentare di fare luce sulla vicenda. Questa mattina a Lavagna è avvenuto un altro incidente, per fortuna meno grave, in cui sono rimasti feriti due ventenni in scooter.