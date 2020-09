Incidente a Lavagna e sull'A12, quattro feriti

È di quattro feriti, di cui tre portati in ospedale in codice rosso, il bilancio di due incidenti stradali, avvenuti nel pomeriggio di giovedì 17 settembre 2020 nel Tigullio, uno in città e l'altro in autostrada.

Il primo incidente è avvenuto in via XXIV Aprile a Lavagna intorno alle 15.30. Due scooter si sono scontrati frontalmente. I due uomini alla guida sono stati portati al pronto soccorso di Lavagna, uno in codice rosso e l'altro in giallo.

L'altro incidente è avvenuto sull'A12 fra Chiavari e Rapallo in direzione Genova intorno alle 17.40. Coinvolta una moto con due persone a bordo, che sono state trasferite entrambe in codice rosso per dinamica al San Martino di Genova.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, inviati dalla centrale operativa di Lavagna.