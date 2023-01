Schianto in largo Merlo: distrutta la pensilina del bus

Incidente stradale in largo Merlo a Marassi poco prima delle ore 12:30 di giovedì 5 gennaio 2023, un uomo di 72 anni alla guida di una station wagon grigia ha perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore, ed è andato a sbattere contro una Panda grigia ferma, nella carambola sono stati distrutti i vetri della pensilina Amt, fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone in attesa del bus.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con ambulanze della Croce Verde San Gottardo e Associazione Gau e l'automedica Golf 1. Dopo i primi soccorsi è stato disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. In largo Merlo è intervenuta anche la polizia locale per regolare il traffico e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Nel pomeriggio è stata poi transennata la pensilina dell'autobus e messa in sicurezza perché, come detto, i vetri sono andati in frantumi.