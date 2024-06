Investito da un'auto, al Gaslini in codice giallo

Incidente stradale dalle conseguenze per fortuna non troppo gravi in via Bari a Lagaccio poco dopo le 11 di venerdì 7 giugno 2024. Ad avere la peggio un ragazzino, investito da un'auto.

Sul posto è intervenuta, oltre alla polizia locale, un'ambulanza della Croce Oro di Sampierdarena. Il giovane ha riportato un trauma a una gamba ed è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini.

Qualche ripercussione sul traffico. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

