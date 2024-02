Grosso istrice investito da un'auto, il soccorso sotto la pioggia

Un grosso esemplare di istrice è stato recuperato a San Salvatore di Cogorno dalla guardia zoofila Gian Lorenzo Termanini. L'animale era stato investito da un veicolo e aveva bisogno di cure urgenti: "La cattura non è stata semplice - scrive Termanini - anche perché la pioggia incessante non aiutava. L'animale è stato recuperato e trasportato d'urgenza al Cras Enpa di Campomorone per le cure del caso".

L'istrice crestato, noto anche come porcospino, è il più grande roditore africano ed europeo. È una specie erbivora, terricola e notturna, che si nutre principalmente di frutta, radici, bulbi e cortecce. Sulle alture intorno alla città di Genova non è inusuale avvistarne esemplari

