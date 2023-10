Istrice investita da un'auto muore per i traumi

Istrice investita da un'automobile sulle alture di Sampierdarena. L'animale è poi morto per i traumi riportati nell'impatto. A recuperare l'istrice sono stati i volontari dell'Enpa di Genova, Ente nazionale protezione animali.

"Poco dopo essere arrivata al Cras (Centro recupero animali selvatici, ndr) - spiegano dall'Enpa - l'istrice è deceduta a causa del forte trauma e delle lesioni interne dovute all’impatto con il veicolo, purtroppo non c’è stato nulla che potessimo fare. Anche le lastre effettuate infatti, hanno evidenziato una bruttissima frattura alla colonna vertebrale che l’avrebbe comunque lasciata paralizzata, una condizione non compatibile con la vita in libertà. Ogni volta che ci sentiamo inermi davanti a queste situazioni - concludono -, vi preghiamo di essere prudenti alla guida e prestare attenzione per la vostra incolumità e quella degli animali. Prestiamo sempre attenzione alla segnaletica stradale, che ci indica il possibile passaggio di fauna selvatica, evitiamo l’utilizzo di abbaglianti che accecano l’animale, moderiamo sempre la velocità e soprattutto iniziamo a rispettare i ritmi della natura". Qualche giorno fa l'Enpa aveva recuperato e cercato di salvare anche un pitone investito a Cornigliano, il serpente probabilmente scappato al proprietario è però deceduto.

L'istrice crestato, noto anche come porcospino, è il più grande roditore africano ed europeo. È una specie erbivora, terricola e notturna, che si nutre principalmente di frutta, radici, bulbi e cortecce. Sulle alture intorno alla città non è inusuale avvistarne esemplari, in città è piuttosto raro. Qualche anno fa era diventato virale il video di un esemplare a passeggio per Nervi.