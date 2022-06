Incidente sulla statale 45, motociclista in ospedale in elicottero

Altro intervento per l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Dopo aver soccorso uno dei feriti, coinvolti nell'incidente a San Lorenzo della Costa, intorno alle 11.30, sempre di domenica 12 giugno, il mezzo aereo si è recato in località Isola di Rovegno, ancora per soccorrere un motociclista.

In questo caso si è trattato di un incidente autonomo, ovvero il centauro ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra. L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 45.

Il ferito è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.