Incidente in moto, in elicottero al San Martino in codice rosso

Un motociclista è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 12.30 di mercoledì 17 luglio 2024 sulla strada provinciale 35 all'altezza di Isola del Cantone.

Stando alle prime informazioni non risulterebbero altri veicoli coinvolti. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenute l'automedica Golf 7 e un'ambulanza della Croce Verde di Busalla.

Per velocizzare il trasferimento in ospedale si è alzato in volo l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, che ha accompagnato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso per dinamica, in modo che il paziente possa avere la priorità dopo il triage ed escludere eventuali complicanze dovute all'impatto.

