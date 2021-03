Anziano investito a Marassi, muore in ospedale dopo 5 giorni

L'incidente è avvenuto in via Biga giovedì 11 marzo. L'anziano era stato portato all'ospedale San Martino, dove il suo cuore ha smesso di battere

Si aggrava il bilancio delle vittime della strada in questi primi mesi dell'anno a Genova. Un uomo di 87 anni è morto martedì 16 marzo a una settimana dal ricovero dopo essere stato investito in via Biga a Marassi l'11 marzo scorso.

L'anziano, Priamo Iori, era ricoverato all'ospedale San Martino. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della sezione Infortunistica della polizia locale, intervenuti sul posto, era stato travolto da un furgone in retromarcia.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 15 marzo era morto un 80enne, che la mattina era stato investito da una moto a Pra', poco distante dalla sua abitazione.