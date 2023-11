Investito da una moto mentre attraversa la strada

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì 7 novembre a Cornigliano: proprio poco dopo la discussione sulle strisce pedonali in consiglio comunale, un 49enne è stato investito su un attraversamento pedonale da una moto in via Greto di Cornigliano.

È successo poco prima delle 18,30: sia il pedone sia il motociclista sono stati portati in codice giallo in ospedale, al Villa Scassi di Sampierdarena e al San Martino.

Sul porto la Croce Bianca di Bolzaneto e i Volontari del Soccorso Fiumara, insieme alla polizia locale.