Travolto mentre attraversa: 32enne in ospedale in gravi condizioni, strada chiusa e poi riaperta

Nella serata di venerdì, verso le 22,30, un 32enne è stato investito da un'auto in via Bobbio, a Marassi.

Il giovane uomo stava attraversando la strada in prossimità delle strisce (ma non è chiaro se si trovasse effettivamente sul passaggio pedonale) quando, dalle prime informazioni, un'auto è arrivata e lo ha travolto.

Sul posto la polizia locale per cercare di capire l'accaduto, la Croce Verde Burlando e l'automedica Golf 3 che hanno accompagnato il ferito, con traumi vari, all'ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.

Per consentire i rilievi, via Bobbio è stata chiusa al transito in entrambe le direzioni all'altezza del civico 9 ed è stata riaperta a senso unico alternato poco più tardi.