Investito in corso Sardegna: ragazzino finisce in ospedale

È stato portato all'ospedale Gaslini di Genova un 13enne investito dall'auto guidata da un ragazzo in corso Sardegna all'altezza di via Carlo Varese.

Il fatto alle 19 di venerdì 9 febbraio: sul posto l'ambulanza della Nuova Volontari Moresco e l'automedica Golf 1, insieme con la polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico.

All'inizio l'incidente sembrava grave, tanto che i soccorsi erano stati chiamati in codice rosso: per fortuna, poi, i militi sul posto hanno constatato che il ragazzino aveva riportato solo qualche lieve trauma e lo hanno portato in codice giallo all'ospedale pediatrico Gaslini.