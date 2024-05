Travolto dall'autobus, anziano in codice rosso

È stato investito da un autobus mentre attraversava la strada, l'anziano signore che è stato portato all'ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.

È successo verso le 17,30 di venerdì 31 maggio in via Lagustena, nel quartiere di San Martino: sul posto l'ambulanza della Croce Gialla, l'automedica Golf 1 e la polizia locale per regolare il traffico e chiarire la dinamica dell'incidente.

L'uomo, in seguito all'impatto, è caduto riportando svariati traumi, dunque è stato portato d'urgenza al San Martino.