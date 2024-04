Investito mentre passeggia sul lungomare: 89enne in ospedale

Stava passeggiando sul lungomare nella mattinata di oggi, martedì 23 aprile, quando un furgone lo ha investito mentre stava facendo manovra.

È successo sulla passeggiata di Arenzano, di fronte al bivio con via Sauli Pallavicino: secondo le prime informazioni un mezzo che trasportava surgelati - probabilmente dopo aver scaricato la merce - avrebbe fatto retromarcia per rientrare sulla via Aurelia, colpendo però un anziano di 89 anni che stava passando e facendolo cadere a terra.

Ad accorgersi di quel che stava succedendo, una signora che è subito accorsa gridando e battendo la mano contro il portellone del mezzo per farlo arrestare.

Sul posto la polizia locale di Arenzano, la Croce Rossa di Arenzano e l'automedica Golf 5: alla fine l'89enne è stato portato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, con trauma cranico.